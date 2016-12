Schwer verletzter Mann gefunden: Polizei bittet um Hilfe

erschienen am 02.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Die Kriminalpolizei in Leipzig bittet um Hinweise zur Aufklärung eines mysteriösen Verbrechens. In der Nacht zum 5. November sei ein schwer verletzter Mann gefunden worden, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der 30-Jährige schwebte in Lebensgefahr, hatte Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Der Mann wurde notoperiert und ist bis heute nicht ansprechbar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.