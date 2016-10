Seehofer setzt auf weitere Ermittlungen im Fall Peggy

Berlin (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) setzt nach der Entdeckung von DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort der getöteten Schülerin Peggy auf Klärung in weiteren Ermittlungen. «Zunächst will man das nicht glauben, dass da ein Zusammenhang bestehen kann», sagte Seehofer am Freitag in Berlin. Es wäre schrecklich, wenn es der Fall wäre. Man müsse aber abwarten, was man wirklich handfest schlussfolgern könne. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte bereits neue Ermittlungen angekündigt.

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass am Fundort der Skelettteile des 2001 verschollenen Mädchens aus Oberfranken Genmaterial von Böhnhardt entdeckt worden war.