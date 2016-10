Seit 350 Jahren: Lessing-Bibliothek Kamenz lädt ein

erschienen am 22.10.2016



Kamenz (dpa/sn) - Die Kamenzer Lessing-Bibliothek hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Vor 350 Jahren wurde in der sächsischen Stadt die erste Leihbücherei gegründet, 1931 zog die städtische Bücherei ins neuerbaute Lessinghaus. «Dem Engagement des Lehrers Lehrer Philipp Ludewig Schertlin ist es zu verdanken, dass es in der Stadt seit 1666 eine Bibliothek gibt», sagt Bibliotheksleiterin Marion Kutter. Anlässlich der Jubiläen wird es einen Kamenzer Bücherwettstreit am Sonntag im Ratssaal (15 Uhr) geben sowie am Montag unter anderem eine Poetry-Slam-Veranstaltung mit Autoren aus Kamenz und der näheren Umgebung. Außerdem wird in der Bibliothek eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses gezeigt.