Selbstjustiz: Vier Männern droht Haft

Iraker in Arnsdorf aus einem Supermarkt gezerrt und an einen Baum gefesselt

erschienen am 21.12.2016



Görlitz/Arnsdorf. Sieben Monate nach dem Angriff auf einen irakischen Asylbewerber im sächsischen Arnsdorf hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer erhoben. Den Beschuldigten im Alter zwischen 29 und 56 Jahren werde Freiheitsberaubung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Görlitz gestern mit. Ihnen droht nun eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

Die deutschen Männer sollen den damals 21 Jahre alten Iraker am 21. Mai aus einem Supermarkt gezerrt und etwa 25 Minuten lang mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt haben. Sie hätten ihn "ergriffen und gegen seinen Willen aus dem Markt gezerrt", hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Zuvor soll es Streit in dem Supermarkt gegeben haben.

Augenzeugen sagten aus, der Iraker habe in dem Markt Kunden und Angestellte belästigt und bedroht. Das Verfahren gegen ihn wurde jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft eingestellt. Es sei nicht nachgewiesen worden, dass der Iraker eine Zeugin mit zwei in den Händen gehaltenen Weinflaschen bedroht habe, hieß es. Anhand einer Videoaufnahme habe festgestellt werden können, dass für die Zeugin keine Bedrohungslage bestanden habe, so die Staatsanwaltschaft..

Durch dieses Video, das besonders in rechtsextremen Kreisen über soziale Netzwerke verbreitet und menschenverachtend kommentiert wurde, hatte dieser Fall bundesweit für Aufsehen gesorgt. Darin spricht eine unbekannte Frau von einer Bürgerwehr. In zahlreichen Forenbeiträgen wird deren Eingreifen gelobt. Der Iraker war damals Patient des psychiatrischen Krankenhauses in Arnsdorf. (juerg)