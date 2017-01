Seltene Premiere: Uraufführung für Operette «Südseetulpen»

erschienen am 14.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Die Oper Chemnitz feiert eine seltene Premiere: Heute kommt die Operette «Südseetulpen» zur weltweiten Uraufführung. Das Auftragswerk der Theater Chemnitz hat Robert Lehmeier inszeniert. Dieses Genre werde heute kaum noch bedient, sagte der Regisseur. Das Stück sei ein bisschen skurril. «Wir hoffen, dass die Besucher Spaß an der Produktion haben und dies dann Freunden und Bekannten weitererzählen, so dass noch mehr Zuschauer Lust auf Neues bekommen», sagte Theater-Sprecherin Uta Thomsen.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen zwei Geschäftemacher im England des frühen 18. Jahrhunderts, die nur mit einem Handelsprivileg und einer Blumenzwiebel die Aktienkurse beflügeln - bis das Ganze auffliegt. Verquickt wurden dabei von Komponist Benjamin Schweitzer und seinem Librettisten Constantin von Castenstein zwei historische Ereignisse: die Große Tulpenmanie in Holland von 1637 und die Südseeblase in England von 1720.