Seltsame Dinge vor CDU-KandidatenkÃ¼r

Seltsame Dinge vor CDU-Kandidatenkür

Vor der Wahl des CDU-Bundestagskandidaten für das Erzgebirge erlebt die Partei eine Eintrittsflut. Was steckt dahinter?

Von Uwe Kuhr und Andreas Luksch

erschienen am 15.09.2016



Dresden. Ziemlich geräuschlos hat die Wahl der CDU-Kandidaten für die Bundestagswahl 2017 in Sachsen begonnen. Aber so wird es nicht bleiben. Schon am Wochenende bewerben sich vier Kandidaten auf das Mandat im Erzgebirge, Wahlkreis 164. Doch davor geht es nicht nur um die beste Wahl, sondern auch um eine Flut von Mitgliedsanträgen, die dem Kreisverband inzwischen Sorgen bereitet.

Ein Kräftemessen mit dem Mandatsinhaber wird es nicht geben. Günter Baumann, der seit 1998 im Bundestag sitzt, tritt nicht wieder an. Am Samstag nun fällt die Entscheidung. Es bewerben sich: Eine Ex-Ministerin, zwei aktive Landtagsabgeordnete und ein Ex-Bundespolizist. Der Ausgang gilt als relativ offen.

Die Ex-Ministerin heißt Stefanie Rehm (66). Sie war bis zu ihrer Entlassung aus dem Amt 1993 Sachsens erste Nachwende-Schulministerin - gefürchtet als "eiserner Besen" in Sachsens Lehrerzimmern. Aktuell arbeitet sie im Prager Verbindungsbüro Sachsens in Polen und Tschechien. Rehm will offenbar noch einmal durchstarten. Alexander Krauß (40) und Günther Schneider (61) greifen aus dem Landtag heraus nach einer Kandidatenchance. Krauß ist ein ausgewiesener Experte in Sozialfragen, der Jurist Schneider bringt sein Wissen in den Verfassungs- und Rechtsausschuss ein. Als Politneuling bewirbt sich der ehemalige Bundespolizist und Annaberger Stadtrat Andreas Engert (43).

Und gerade Engert ist es, der für Aufregung sorgt. Nämlich als er persönlich mit Dutzenden Parteieintrittsanträgen in die Kreisgeschäftsstelle der CDU kam. Es dauerte nicht lange, als unter seinen Mitbewerbern, aber auch im Kreisvorstand der Partei selbst Bedenken laut wurden.

Vorstandsmitglied Uta Windisch teilte dem Kreisparteichef Frank Vogel auch ihre Befürchtung mit. Sie sprach in ihrem Schreiben von Anfang der Woche von einer "Liste weiterer über 70 Antragsteller". Da sei ihr der "Kragen geplatzt". Es könnte sich um einen Versuch handeln, das Wahlergebnis bei der Kandidatennominierung am Samstag zu beeinflussen. Schlimmer wäre, wenn dies "mögliche Anfechtungsgründe" für die Wahl lieferte.

Engert, der seit knapp fünf Jahren CDU-Mitglied ist, will sich vor allem für innere Sicherheit und in der Drogen-Problematik stark machen. In der Sache mit den Anträgen sieht er kein Problem. "Das machen andere auch", sagte er. Das konnte für dieses Ausmaß in der Partei niemand bestätigen.

Doch der Kreisvorstand hat wohl eine Lösung gefunden, um allen Seiten gerecht zu werden. Er kann Anträge auf Mitgliedschaft nicht ohne triftige Gründe ablehnen oder zurückstellen und muss sich nach Parteistatut sogar an Fristen halten. Normalerweise muss ein Antrag in vier, in Ausnahmen in sechs Wochen entschieden sein. Andernfalls ist man automatisch Mitglied. Der Kreisvorstand hat bis Donnerstag elf Anträge von der langen Liste bestätigt und die Neuen auch für Samstag zur Wahl eingeladen. Seit Mitte Juni habe der Kreisverband etwa 45 neue Mitglieder aufgenommen. Das sind nicht nur vermeintliche Engert-Anhänger. "Zu den aktuell noch vorliegenden gut 50 Anträgen werden wir fristgerecht Ende September entscheiden", teilte Kreischef Vogel mit.

Die Kontrahenten Engerts um das Direktmandat wissen um die ominöse Aufnahmeflut. Schneider wollte das nicht bewerten. "Mir geht es vor allem darum, meine Motive zu meiner Bewerbung rüberzubringen." Krauß plädierte für einen Kampf "mit fairen Mitteln". Er wolle mit Argumenten überzeugen, dass er der beste Kandidat sei.

Rehm war kürzlich sogar darauf angesprochen worden, ob sie schon von der offenbar massenhaften "Erweckungsbewegung" für die Erzgebirgs-CDU gehört habe. "In der Tat, ich war überrascht", sagte sie gestern. "Erst Jahre nur wenige Eintritte und dann so viele Aufnahmeanträge in kurzer Zeit." Sie will sich aber nicht beirren lassen und bei den CDU-Mitgliedern morgen mit ihrer Erfahrung punkten.