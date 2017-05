Senioren bündeln Erfahrungen fürs Ehrenamt

An sechs Orten im deutsch-polnischen Grenzraum in Sachsen sollen Seniorenkompetenzteams entstehen. Ihren Erfahrungsschatz könnten sie auch für neue grenzüberschreitende Projekte nutzen.

Von Miriam Schönbach, dpa

erschienen am 22.05.2017



Ostritz (dpa/sn) - Die deutsch-polnische Grenzregion in Sachsen verbindet mehr als die Neiße. Laut aktuellen Bevölkerungsprognosen werden in dieser Region bis 2030 gut die Hälfte der Menschen 58 Jahre und älter sein. Auf diese Herausforderung des demografischen Wandels wollen nun das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) St. Marienthal in Ostritz mit der Agentur für regionale Entwicklung des Riesengebirges in Jelenia Góra mit dem Aufbau von Seniorenkompetenzteams reagieren. Wie IBZ-Geschäftsführer Michael Schlitt am Montag sagte, werden dafür 200 engagierte Menschen beiderseits der Grenze im Alter von 55plus gesucht.

Ziel des Projekts sei es, den vielfältigen Wissens- und Erfahrungsschatz der Senioren für die Gesellschaft zu nutzen - für ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportvereinen, Kitas, Seniorenheimen, aber auch für Umwelt- und Kulturbildung. «Wir wollen keineswegs den Hauptamtlichen Konkurrenz machen, aber wir sehen innerhalb vieler Aufgabenfelder eine immer größere Lücke gerade im ländlichen Bereich und gleichzeitig viele fitte Senioren», sagte Schlitt. Angesprochen werden sollen durch die neue Initiative auch Menschen, die sich bisher nicht ehrenamtlich an bestehende Verbände oder Vereine anbinden wollten. «Wir brauchen eine gute Mischung aus Aktiven und Neuen», sagte Projektmitarbeiter Michael Winkler.

Ausdrücklich gewollt ist durch die Projektpartner die Arbeit im Team, weil «man gemeinsam mehr Spaß hat und bewegen kann», so Schlitt. Auch grenzüberschreitend sollen die Teams in Aktion treten. «Wir erhoffen uns dadurch neue Projekte auf beiden Seiten der Neiße, vielleicht neue Ideen für bestehende Städtepartnerschaften», sagte Projektmitarbeiterin Birgit Fleischer. Die Seniorenkompetenzteams sollen in den kommenden zwei Jahren in an drei Orten im Kreis Görlitz sowie an drei Orte in den benachbarten polnischen Kreisen entstehen.

Offiziell beginnt das Projekt mit einer Konferenz am 26. und 27. Juni. Daran können interessierte Senioren teilnehmen. Qualifiziert werden Deutsche wie Polen für ihre Tätigkeit bei dreitägigen, kostenlosen Seminaren im IBZ in Ostritz. Inhalte sind zum Beispiel, wie ein Projekt entwickelt und umgesetzt werden kann. Der Aufbau der Seniorenkompetenzteams im deutsch-polnischen Grenzraum wird durch das EU-Interreg-Programm in Höhe von 560 000 Euro gefördert.