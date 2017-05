Seniorenkompetenzteams: Deutsche und Polen bündeln Wissen

erschienen am 22.05.2017



Ostritz (dpa/sn) - Gemeinsam etwas mit Spaß bewegen: Für die neuen Seniorenkompetenzteams im Landkreis Görlitz und in den benachbarten polnischen Landkreisen werden 200 engagierte Menschen im Alter von 55plus gesucht. Wie der Vorstandsvorsitzende des Internationalen Begegnungszentrums (IBZ) St. Marienthal, Michael Schlitt, am Montag in Ostritz sagte, soll in dem Projekt auf den vielfältigen Wissens- und Erfahrungsschatz der Senioren zurückgegriffen werden - für ehrenamtliche Tätigkeiten in Sportvereinen, Kitas, Seniorenheimen, aber auch für Umwelt- und Kulturbildung.

«Unsere Region muss sich in den kommenden Jahren zwei Herausforderungen stellen. Zum einen haben wir immer mehr fitte Senioren, zum anderen brauchen wir durch den demografischen Wandel genau diese Menschen, die sich in die Gesellschaft einbringen». Die Teams sollen in den kommenden beiden Jahren in zusammen sechs Orten auf beiden Seiten der Grenze entstehen.