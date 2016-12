Seniorin mit Enkeltrick um 35 000 Euro betrogen

erschienen am 14.12.2016



Freiberg (dpa/sn) - Eine Seniorin ist mit dem sogenannten Enkeltrick um 35 000 Euro betrogen worden. Die 85-Jährige aus Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) erhielt am Dienstag mehrere Anrufe von einem Mann, der sich als ihr Neffe ausgab, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Er habe eine Wohnung ersteigert und brauche deshalb Geld, sagte der Unbekannte der Frau. Sie hob das Geld ab und übergab es am späten Nachmittag einem Bekannten ihres vermeintlichen Neffen. Der Betrüger hatte vorher am Telefon gesagt, dass er keine Zeit habe, um persönlich zu kommen. Die Frau bemerkte den Betrug erst, als sie ihren echten Neffen nach der Übergabe anrief.