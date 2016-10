Sextäter kommt vorerst nicht frei

Landgericht ordnet Sicherungsverwahrung an

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Ein 47-jähriger Chemnitzer, der seine Haftstrafe abgesessen hat, kommt dennoch bis auf Weiteres nicht auf freien Fuß. Das Landgericht Chemnitz ordnete am Donnerstag nachträglich an, ihn auf unbestimmte Zeit in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Es sieht es als hoch wahrscheinlich an, dass dieser Mann auch künftig erhebliche Straftaten begehen werde, durch die seine Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt würden, hieß es in der Begründung.

Der Mann war 1989 und 1992 unter anderem wegen dreier Vergewaltigungen verurteilt worden. Einem seiner Opfer hatte er zudem den Kiefer und das Nasenbein gebrochen. Im April 2001 ordnete das Gericht dann die Unterbringung in der Psychiatrie an, nachdem er erneut eine Frau sexuell genötigt und geschlagen hatte. Diesen sogenannten Maßregelvollzug hatte eine Außenstelle des Görlitzer Landgerichts dieses Jahr aber für beendet erklärt.

Gutachter bescheinigten dem Sextraftäter jetzt aber eine Persönlichkeitsstörung. Der Mann sei zwar kein Monster, aber ein besonders hartnäckiger Rückfalltäter, sagte Hans-Ludwig Kröber, Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Freien Universität Berlin. "Ich glaube, dass er in einem halben Jahr erneut straffällig würde." (juerg)