Sexualstraftäter soll nachträglich in Sicherungsverwahrung

Mehrfache Vergewaltigung, Körperverletzungen, Nötigung: Seit 1988 hat ein inzwischen 47-jähriger Chemnitzer mehr Zeit im Gefängnis und in der Psychiatrie verbracht als in Freiheit. Doch wie gefährlich ist dieser Mann heute?

Von Jürgen Becker

erschienen am 17.10.2016



Chemnitz. Die Kapuze seines schwarzen Anoraks hat er tief ins Gesicht gezogen, zwei Beamte bewachen ihn auch während der Verhandlung: Der Maßregelvollzug des 47-Jährigen ist inzwischen zwar von einem Gericht für erledigt erklärt worden. Doch ob er jemals wieder freikommt, ist fraglich. Das Chemnitzer Landgericht muss erst klären, ob der gelernte Tischler weiter in einer psychiatrischen Anstalt oder im Gefängnis weggeschlossen werden muss, weil er noch immer für die Allgemeinheit zu gefährlich sein könnte. Nachträgliche Anordnung einer Sicherheitsverwahrung nennen das Juristen. Die Staatsanwaltschaft hat das beantragt.

Psychologen hatten dem unter anderem in drei Fällen wegen Vergewaltigung Verurteilten schon vor Jahren eine kombinierte Persönlichkeitsstörung attestiert. Er sei nur vermindert schuldfähig, weil er sich nur unzureichend selbst steuern könne, hieß es. Zudem sei er ungehemmt aggressiv, ihm fehle die Einsicht in seine Schuld und er lerne nicht aus seinen Erfahrungen. Eine Therapie habe er abgebrochen, spätere Angebote abgelehnt. Weitere Gutachten sollen jetzt Aufschluss darüber geben, wie es heute um die Psyche des Mannes steht.

Zurzeit sitzt der Chemnitzer in Zeithain ein. Zuvor war er unter anderem bis März in der Forensischen Psychiatrie in Arnsdorf im Landkreis Bautzen untergebracht. Zweimal die Woche half er dort unter Aufsicht eines Sozialarbeiters in der Patientenbibliothek aus und übernahm Reinigungstätigkeiten. Diesen sogenannten Maßregelvollzug hatte das Landgericht Chemnitz im Jahr 2000 angeordnet, als es den Mann wegen Körperverletzung und sexueller Nötigung einer Prostituierten verurteilte. Eine Außenstelle des Landgerichts Görlitz erklärte diese Maßregel Anfang dieses Jahres aber für erledigt.

Eine Psychologin, die in der Arnsdorfer Klinik tätig ist, berichtete am Montag, dass der Chemnitzer im Jahr 2014 Mitarbeitern gedroht habe, als sein Antrag auf Verlegung in eine andere Anstalt abgelehnt worden war. Danach habe er sich aber eher unauffällig verhalten. Er habe sowohl von den Ärzten als auch den Patienten in Ruhe gelassen werden wollen. In Krisen habe sich bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung gezeigt, sagte die Psychologin.

"Wenn ich nicht zurechtkomme, reagiere ich mit Taten, nicht mit Worten", hatte der Chemnitzer einmal selbst vor Gericht zu Protokoll gegeben. Am Montag sagte er, dass er jetzt laufen gehe, um sich abzureagieren. Zuvor hatte die Richterin aus einem Brief des 47-Jährigen zitiert, in dem es heißt: "Ich möchte Sie bitten, mich nicht freizulassen, weil ich sonst gezwungen wäre, wieder Straftaten zu begehen, weil ich psychisch völlig am Boden bin."

Der Anwalt des Chemnitzers erklärte am Montag dazu, dass dieses Schreiben die Zerrissenheit seines Mandanten nach all den Anhörungen spiegele, nach denen er nicht aus dem Maßregelvollzug freigekommen sei - nach der Devise: "Lasst mich doch in Ruhe, hier habe ich ein geregeltes Leben. Wenn ihr mich nicht freilasst, dann sperrt mich doch gleich für immer weg."