Sexuelle Übergriffe auf Mädchen: Verdächtige festgenommen

erschienen am 09.01.2017



Niederwiesa (dpa/sn) - In Niederwiesa im Landkreis Mittelsachsen sind zwei Männer wegen des Verdachts von sexuellen Übergriffen auf Minderjährige festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen der 21-Jährige und der 39-Jährige in der Nähe des Bahnhofs drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren unsittlich berührt haben. Den Angaben zufolge konnten die Mädchen sich befreien und mit einer Gruppe weiterer Kinder und Jugendlicher flüchten. Die alarmierte Polizei stellte anschließend die Tatverdächtigen.