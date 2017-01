Sieben Jahre Haft für Verabredung zum Töten gefordert

erschienen am 03.01.2017



Gießen (dpa/lhe) - Nach einer mutmaßlichen Verabredung zum Töten soll ein Mann aus Mittelhessen für mehrere Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft forderte vor dem Landgericht Gießen am Dienstag eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren wegen der Vorbereitung eines Verbrechens - in dem Fall Mord. Der Angeklagte soll geplant haben, eine psychisch kranke Frau mit deren Einverständnis umzubringen. Er hatte die Frau aus Leipzig demnach in einem Online-Selbsthilfeforum kontaktiert und ihren labilen Zustand mit dem Ziel ausgenutzt, sie später zu erhängen. Der Angeklagte habe seine sexuell motivierten Tötungsabsichten ausleben wollen.

Der Mann bestreitet das Vorhaben, es sei um «Rollenspiele» gegangen. Die Verteidigung verzichtete auf ein Plädoyer. Das Urteil sollte noch am Dienstagnachmittag gesprochen werden.