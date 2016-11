Siebenjähriger Junge an Haltestelle schwer verletzt

erschienen am 24.11.2016



Klipphausen (dpa/sn) - Ein Siebenjähriger ist in Klipphausen (Landkreis Meißen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge an einer Haltestelle aus einem Bus ausgestiegen und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren. Dabei wurde er am Mittwoch von einer 18-Jährigen angefahren.