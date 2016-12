Skateboardfahrerin von Auto überrollt und schwer verletzt

erschienen am 24.12.2016



Lauta (dpa/sn) - Aus bisher unbekannten Gründen hat ein 52-Jähriger in Lauta (Landkreis Bautzen) mit seinem Wagen eine Skateboardfahrerin erfasst. Die 17-Jährige wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in die Frontscheibe des Autos geschleudert, fiel auf die Straße und wurde überrollt, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Jugendliche am Freitag ins Krankenhaus. Der Autofahrer stand unter Schock und wurde medizinisch betreut. Zur Unfallursache wird ermittelt.