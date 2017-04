So warm war es am 1. April in vielen Orten Sachsens noch nie

erschienen am 01.04.2017



Chemnitz/Leipzig. Senkrechtstart in den April: In Sachsen sind am Samstag vielerorts Temperaturrekorde gebrochen worden. So warm war es in zahlreichen Städten und Gemeinden an einem 1. April nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes noch nie.

In Chemnitz wurden 22,2 Grad gemessen. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 1990 lag bei 20 Grad Celsius. Auch in Plauen wurde ein Rekordwert erreicht: 22,5 Grad nach 20,6 Grad im Jahr 1998. Wärmer als je zuvor an einem 1. April war es ebenso in Aue - hier zeigte das Thermometer 22,0 Grad. Der alte Rekordwert aus dem Jahr 1991 lag zwei Zehntel darunter.

Sommerwerte - also Temperaturen von 25 Grad und mehr - stellten sich in Sachsen jedoch nicht ein, nachdem im thüringischen Jena am Freitag 25,1 Grad Celsius gemessen worden waren. Dennoch fehlte in einigen Orten Sachsens nicht viel bis zu dieser Marke: In Bad Muskau war es 24,2 Grad warm, in Oschatz 23,5 Grad und in Dresden 23,3 Grad.

Verantwortlich für die warmen Temperaturen ist ein Hochdruckgebiet mit südlicher Strömung. Wie Jens Oehmichen, diensthabender Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, der "Freien Presse" am Samstag sagte, kann die Wetterlage sich durchaus bis Montag halten. Dass es um diese Jahreszeit eine warme Strömung aus Süden gebe, sei nicht ungewöhnlich, jedoch der Umstand, dass vielerorts alte Rekordwerte gebrochen wurden, so Oehmichen. In Thüringen zogen am Samstagabend erste Gewitter auf, die später auch Sachsen erreichen sollten. Der Wetterdienst gab deshalb eine Unwetterwarnung für den Norden Sachsens, das Vogtland, den Landkreis Zwickau, Mittelsachsen und das Erzgebirge heraus.

Ab Dienstag soll es sich in Sachsen abkühlen, die Temperaturen können dann auf unter zehn Grad sinken. Schnee sei zwar nicht zu erwarten, "aber der Fichtelberg kann durchaus noch mal eine weiße Haube bekommen", sagte Meteorologe Oehmichen. (fp)