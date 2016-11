Softwareunternehmen Comparex erweitert Stammsitz in Leipzig

erschienen am 08.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das weltweit agierende IT-Unternehmen Comparex AG eröffnet ein weiteres Bürogebäude am Stammsitz in Leipzig. 250 Arbeitsplätze und ein Schulungszentrum seien geschaffen worden, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit. 5 Millionen Euro seien in den Komplex investiert worden, der ab Mitte Dezember genutzt werden soll. Am Stammsitz arbeiten den Angaben zufolge nun mehr als 500 von weltweit 2450 Mitarbeitern. Comparex hat mehr als 80 Standorte in 35 Ländern. Das Unternehmen bietet Softwareangebote für den Mittelstand, Industrieunternehmen und international agierende Konzerne. Der Umsatz betrug den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2015/2016 (31. März) gut 1,9 Milliarden Euro.