Sonderbriefmarke und Silbermünze zum Gedenken an Otto Dix

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz/Berlin (dpa) - Zum 125. Geburtstag des Malers und Grafikers Otto Dix (1891-1969) wird eine Sonderbriefmarke und eine 20-Euro-Gedenkmünze aufgelegt. Sie sind ab Donnerstag erhältlich und werden am Tag zuvor im Chemnitzer Museum Gunzenhauser vorgestellt, wie das Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin mitteilte. Die Briefmarke (85 Cent) zeigt Dix' Selbstporträt «An die Schönheit» und kann bei der Deutschen Post erworben werden.

Die Münze aus 925er Silber zeigt auf der Vorderseite das Porträt des Künstlers und seine Signatur sowie auf der Rückseite die Inschrift «Du musst alles selber sein!». Sie wiegt den Angaben zufolge 18 Gramm und hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern.

Dix, der aus Gera stammt, gehört zu den bedeutendsten Künstlern Deutschlands. Er studierte an der Dresdner Kunstakademie, wo er später auch lehrte. Die Nationalsozialisten diffamierten seine Kunst als «entartet», und Dix verlor seine Professur an der Dresdner Akademie. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1946 ließ sich der Künstler am Bodensee nieder.

Das Museum Gunzenhauser beherbergt den Großteil der privaten Sammlung deutscher Kunst des 20. Jahrhunderts des Münchner Galeristen Alfred Gunzenhauser (1926-2015), darunter das mit 278 Werken weltweit größte Konvolut von Dix.