Sonne und Regen am Wochenende im Südosten

erschienen am 16.12.2016



Leipzig (dpa) - In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird es am Wochenende wechselhaft. Der Samstag zeige sich noch überwiegend freundlich, wie Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Leipzig sagte. Nur vereinzelt zögen Wolken auf. In Sachsen soll es am Sonntag regnen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen wird etwas weniger Niederschlag erwartet. Die Temperaturen liegen laut Wetterdienst am gesamten Wochenende tagsüber zwischen drei bis fünf Grad Celsius. Schnee könne es eventuell oberhalb von 900 bis 1000 Metern geben. Zu Wochenbeginn werde der Regen wieder abziehen und es werde freundlich.

Hoffnungen auf weiße Weihnachten lohnen sich laut Wetterexperte Hain nicht. Es werde zwar nicht so warm wie im vergangenen Jahr. Schnee gebe es aber trotzdem nicht. Lediglich für die oberen Kammlagen bestehe eine geringe Chance auf Schnee.