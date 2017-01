Sonniger Winter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

erschienen am 21.01.2017



Leipzig (dpa) - Viel Sonnenschein und Temperaturen um den Nullpunkt sorgen für ein angenehmes Winterwochenende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ein Hochdruckgebiet bringt einen klaren Himmel und wenig Wind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend in Leipzig mitteilte. Während die Temperaturen nachts auf bis zu minus zehn Grad Celsius fallen, können sie tagsüber den Plusbereich erreichen. Im Norden Sachsen-Anhalts sind Wolken zu erwarten. Auch in der Oberlausitz und dem Osterzgebirge kann es teils grau und neblig werden. Von Tschechien her kommt zudem stärkerer Wind.