Sonniges Winterwetter am Wochenende in Sachsen

erschienen am 28.01.2017



Leipzig (dpa/sn) - Sachsen erwartete ein sonniges Winterwochenende. Es könnte das letzte mit guten Wintersportbedingungen in den mittleren Lagen der Mittelgebirge sein, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag mitteilte. Im Erzgebirge liegen noch rund 50 Zentimeter Schnee, auf dem Fichtelberg waren es am Samstag 91 Zentimeter. In der kommenden Woche erwarten die Meteorologen dann steigende Temperaturen. Die Nächte werden demnach kaum noch frostig und am Tage sind in Sachsen Temperaturen im einstelligen Plusbereich zu erwarten.