Sozialministerium einigt sich in Rechtsstreit mit Verein

erschienen am 05.05.2017



Dresden/Stuttgart (dpa/sn) - Sachsens Sozialministerium hat sich im Urheberrechtsstreit mit einem Verein aus Stuttgart außergerichtlich geeinigt. Demnach wird das Ministerium eine Gesundheitsbroschüre mit strittigen Illustrationen, die ursprünglich vom Verein Bild und Sprache entwickelt wurden, nicht mehr verbreiten, teilte der Verein am Freitag mit. Im Gegenzug stimmte der Verein zu, dass die bereits gedruckten Hefte noch bis Ende 2018 verteilt werden dürfen. Das Ministerium in Dresden bestätigte die Angaben.

Der Verein hatte das Ministerium verklagt, weil in einer Broschüre für Flüchtlinge Bilder verwendet wurden, die laut Kläger «eins zu eins abgekupfert» waren. Konkret ging es um eine Bildergeschichte zum Impfschutz. Nach Angaben des Vereins hatte Sachsen zwar angefragt, ob es die Bilder nutzen dürfe. Nach Erwähnung der Gebühr von 300 Euro habe man aus Dresden aber nichts mehr gehört und dann die Broschüre mit ganz ähnlichen Bildern zufällig im Internet entdeckt. Laut dem Verein trägt Sachsen die Kosten des Rechtsstreits.