Spätfrost bedroht sächsische Reben: Weingut entfacht Feuer

erschienen am 18.04.2017



Radebeul (dpa/sn) - Aus Angst vor Spätfrösten in den kommenden Nächten will das Staatsweingut Schloss Wackerbarth in den Weinbergen hunderte kleine Feuer entfachen. «Der aktuelle Kälteeinbruch in Sachsen fordert von den Winzern besondere Maßnahmen», sagte Sprecher Martin Junge am Dienstag. Vom 18. bis zum 21. April sollen daher in jeder Nacht rund 200 kleine Feuer in insgesamt acht Lagen Diesbar-Seußlitz und Radebeul (Landkreis Meißen) kontrolliert entzündet werden, um die Bodentemperatur zu erwärmen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können die Temperaturen in den nächsten beiden Nächten auch im Tiefland auf bis zu minus sechs Grad fallen. Tagsüber liegen die Temperaturen zum Teil nur knapp über dem Gefrierpunkt.