Spargel-Saison in Sachsen beginnt

erschienen am 08.04.2017



Kyhna (dpa/sn) - Sachsen startet in die Spargel-Saison. Die ersten Betriebe ernten bereits das Edelgemüse. «Bereits Ende März wurde der erste unter einer doppelten Folienschicht gewachsene Spargel gestochen», sagte der Betriebsleiter der Gemüsebau Kyhna KG, Jürgen Kopf der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer durchwachsenen Ernte im Vorjahr hofft Kopf nun auf eine bessere Ausbeute. Vor allem, weil die Spargel-Saison früher als im vergangenen Jahr losgeht. Ohne Folie gehe es dabei nicht, erklärte der Spargelbauer. Die Grünen sprechen sich dafür aus, weniger Folien einzusetzen, da diese schlecht für die Artenvielfalt seien und zu viel Plaste-Müll hinterlassen. In Sachsen bauen 19 Betriebe das Edelgemüse auf insgesamt rund 254 Hektar an.