Sperrung Hauptbahnhof Halle planmäßig angelaufen

erschienen am 11.05.2017



Halle (dpa/sa) - Der Hauptbahnhof in Halle ist am Donnerstag wegen Bauarbeiten gesperrt worden. Der Ersatzverkehr lief am frühen Morgen planmäßig an, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Für zwei Tage werden demnach keine Züge den Bahnhof anfahren. Fernzüge werden laut Bahn zum Teil über Bitterfeld umgeleitet. Wer in Halle ein- oder aussteigen will, muss an umliegenden Bahnhöfen in Ersatzbusse umsteigen. Auch S-Bahnen und Regionalzüge werden abschnittsweise durch Busse ersetzt. Die Bahn bittet Reisende, sich vorab im Internet über die Fahrplanänderungen zu informieren.

Während der Sperrung sollen unter anderem ein altes Stellwerk abgerissen und sanierte Gleise an das Netz angeschlossen werden.