Spezielle Hilfsangebote fÃ¼r homosexuelle FlÃ¼chtlinge

Spezielle Hilfsangebote für homosexuelle Flüchtlinge

erschienen am 13.10.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen hat nach eigener Darstellung in den vergangenen Monaten ein bundesweit einmaliges Hilfssystem für homo- und bisexuelle Flüchtlinge eingerichtet. So könnten besonders schutzbedürftige und von Gewalt bedrohte Flüchtlinge etwa in einer Schutzwohnung untergebracht werden, teilte Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag mit. Zudem erhielten sie Hilfe und Beratung - etwa bei der Wohnungssuche oder Behördengängen.

Möglich werde dies durch die Kooperation zwischen einer zentralen Koordinierungsstelle, Netzwerk-Angeboten sowie Behörden, Städten und der Flüchtlingshilfe. So entstand laut Köpping das landesweite «Netzwerk für queere Refugees». Die Projekte von Vereinen für schwule, lesbische oder transsexuelle Flüchtlinge werden mit rund 190 000 Euro gefördert.

Es sei wichtig, dass die Menschen die in ihrer Heimat aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität verfolgt werden, bei uns eine sichere Unterkunft finden, erklärte Köpping. Oliver Strotzer, Vorsitzender der AG Schwule und Lesben in der SPD Sachsen, sieht Sachsen bei der Betreuung von homosexuellen Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr gut aufgestellt.