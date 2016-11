«Spiegel-Affäre»: Gericht fordert Unterlagen vom BND an

erschienen am 17.11.2016



Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht hat nach einer Klage des Spiegel-Verlags im Zusammenhang mit der «Spiegel»-Affäre in den 1960er Jahren Unterlagen vom Bundesnachrichtendienst (BND) angefordert. Der BND habe bis Februar Zeit, ungeschwärzte Dokumente nach Leipzig zu schicken, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag. Erst wenn diese vorlägen, könne inhaltlich über das Verlangen des Verlages zur Herausgabe der Akten entschieden werden, heißt es in dem Beschluss der Richter.

Der Spiegel-Verlag fordert vom BND die Herausgabe von Archivmaterial aus der Zeit «Spiegel»-Affäre im Jahr 1962. Diese war einer der größten Politskandale in der Geschichte der Bundesrepublik, ihre Aufarbeitung gilt als Meilenstein im Kampf um die Pressefreiheit.

Auf dem Höhepunkt einer Fehde zwischen dem damaligen «Spiegel»-Herausgeber Rudolf Augstein und Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) durchsuchten Kriminalbeamte im Oktober 1962 die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins und hielten sie wochenlang besetzt. Auslöser war ein kritischer Artikel über eine Nato-Übung.

2012 erhielt das Magazin nach eigenen Angaben Kenntnis darüber, dass die Readaktion jahrelang vom BND bespitzelt worden war. Der Geheimdienst verweigert die vollständige Einsichtnahme in seine Unterlagen und beruft sich dabei auf Geheimhaltungsbedarf und den Schutz des Rechts auf informelle Selbstbestimmung von Personen.