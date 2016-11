«Spiegel»-Affäre beschäftigt Bundesverwaltungsgericht

erschienen am 17.11.2016



Leipzig (dpa) - Die sogenannte «Spiegel»-Affäre beschäftigt heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der Spiegel-Verlag fordert vom Bundesnachrichtendienst die Herausgabe von Archivmaterial aus der Zeit vor, während und nach der Affäre. Der BND verweigert die vollständige Einsichtnahme in die Unterlagen. Er beruft sich unter anderem auf weiterhin bestehenden Geheimhaltungsbedarf. Redakteure des Magazins waren 1962 wegen vermeintlichen Landesverrats strafrechtlich verfolgt worden. Erst Jahre später war bekannt geworden, dass der BND die Redaktion bespitzelte.

Das Nachrichtenmagazin hatte 1962 unter dem Titel «Bedingt abwehrbereit» Informationen veröffentlicht, wonach die Bundeswehr für einen Atomkrieg nicht gerüstet sei. Der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) war außer sich vor Wut. Der Bundesgerichtshof lehnte ein Verfahren wegen Landesverrats schließlich ab.