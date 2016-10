Â«SpiegelÂ»: Al-Bakr radikalisierte sich in Deutschland

«Spiegel»: Al-Bakr radikalisierte sich in Deutschland

erschienen am 14.10.2016



Berlin (dpa) - Der Terrorverdächtigte Dschaber al-Bakr soll erst in Deutschland zum radikalen Islam gekommen sein. «Mein Bruder hat sich in Deutschland radikalisiert», sagte sein Bruder Alaa al-Bakr dem «Spiegel». Dschaber Al-Bakr hatte sich am Mittwoch in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Ausschlaggebend für seine Radikalisierung war laut «Spiegel» ein Berliner Imam. Er habe Dschaber einer Gehirnwäsche unterzogen und ihn aufgefordert, in Syrien zu kämpfen. Im September 2015 habe sich der junge Mann in Syrien dem IS angeschlossen.