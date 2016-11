Spielen und Lesen: Viel Andrang bei Doppelmesse in Dresden

erschienen am 06.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Dresdner Messe hat sich am Wochenende als Paradies für Spielefans und Leseratten präsentiert. Zur Doppelmesse «Spielraum» und «Schriftgut» kamen bis zum frühen Sonntagnachmittag 18 000 Gäste. Messe-Chef Ulrich Finger hoffte darauf, bis zum Finale am frühen Abend die 20 000-Besucher-Marke zu knacken. Auf der Spielemesse zeigten 70 Aussteller die ganze Bandbreite vom Brettspiel bis hin zur Virtual Reality. Die Lesemesse verzeichnete 80 Aussteller und viel Andrang bei zahleichen Lesungen.