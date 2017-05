Spielzeugwaffe führte zu Polizei-Großeinsatz Leipzig

erschienen am 19.05.2017



Leipzig (dpa/sn) - Ein Großeinsatz der Polizei Anfang Mai in Leipzig ist durch eine Spielzeugwaffe ausgelöst worden. Am 9. Mai hatten bis zu 120 Beamte, unter anderem von einem Spezialeinsatzkommando, vergeblich nach einem Mann gefahndet, der Zeugenaussagen zufolge mit einem Gewehr in ein Haus gegangen war. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete sich inzwischen ein 35-Jähriger. Er gab an, am fraglichen Tag mit einer umlackierten Spielzeugwaffe in das Mehrfamilienhaus gegangen zu sein. Die Beamten hätten ihn nicht antreffen können, weil er das Haus noch einmal verlassen habe.

Die mit Tarnfarben lackierte Waffe, mit denen Schaumstoffpfeile verschossen werden können, nutze er in seiner Freizeit. Da diese als sogenannte Anscheinswaffe betrachtet werden kann, kommt auf den 35-Jährigen eventuell noch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. Anscheinswaffen sind zum Beispiel Modelle, die täuschend echt wirken.