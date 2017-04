Spind brennt: Schulgebäude geräumt

erschienen am 26.04.2017



Auerbach (dpa/sn) - Schüler und Mitarbeiter eines Gymnasiums in Auerbach (Landkreis Vogtland) haben wegen eines brennenden Schranks das Schulgebäude verlassen müssen. Zwei Schülerinnen bemerkten das Feuer am Dienstagnachmittag in einem Schülerspind im Keller, wie die Polizei mitteilte. Die Mädchen alarmierten die Schulleitung. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, war der Brand dank Feuerlöscher zum Großteil gelöscht. Schüler und Angestellte hatten das Gebäude bereits verlassen. Schadenshöhe und Brandursache waren in der Nacht noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun.