Sprung nach oben: Hasenhüttl interessiert Tabelle nicht

Ralph Hasenhüttl ist der Kopf hinter dem Erfolg von Aufsteiger RB Leipzig. In Leverkusen wollen die Sachsen ihren Lauf fortsetzen. Zwar könnte sein Team an den Bayern vorbei auf Rang eins ziehen, doch selbst dann will sich der Trainer die Tabelle nicht aufhängen.

Von Sandra Degenhardt, dpa

erschienen am 16.11.2016



Leipzig (dpa) - Einen Publikumsjoker auf die Frage nach dem nächsten Spielgegner brauchte RB Leipzigs Fußball-Trainer Ralph Hasenhüttl nicht. «Das weiß ich auch so, Leverkusen», sagte der 49-Jährige mit einem Augenzwinkern. Die ungewöhnliche Einleitung der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (Freitag/20.30) von Pressesprecher Benjamin Ippoliti zielte auf den Lapsus eines Kandidaten beim TV-Quiz «Wer wird Millionär» ab, der bei der Suche nach dem Trainernamen die Antwort «Hasenhüttl» ausschloss und trotz Jokers überzeugt auf «Sepp Hundehuus» tippte.

Dabei sorgt Hasenhüttl als Bayern-Jäger Nummer eins mit dem nach wie vor ungeschlagenen Aufsteiger Leipzig deutschlandweit für Furore. «Ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe nur die Argumentation gehört, dass es die drei anderen Namen auf keinen Fall gibt und schon gar nicht als Bundesliga-Trainer. Da musste ich schmunzeln», sagte Hasenhüttl.

Diese Anekdote ist für Hasenhüttl aber ebenso eine Randnotiz wie die Frage nach dem möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Denn mit einem Punktgewinn könnten die Sachsen zumindest für einen Tag an Rekordmeister Bayern München vorbeiziehen und dann zum besten Aufsteiger der Liga-Historie aufsteigen. «Wenn wir punkten, gibt die Tabelle dieses Bild her. Aber das ist kein Thema bei uns. Wir haben viel zu viel damit zu tun, uns auf diese schwere Aufgabe vorzubereiten», sagte Hasenhüttl. Zudem gebe es keine Garantie, dass es in der Rückrunde ähnlich gut laufe. «Deshalb macht es keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.»

Vielmehr denkt er darüber nach, wie sein Team auch in Leverkusen bestehen kann. Beide Mannschaften haben eine ähnliche Spielanlage. «Es ist ein Team mit Top-Spielern, mit sehr guten Individualisten auf allen Positionen», sagte Hasenhüttl und schob selbstbewusst nach: «Wir wollen uns selbst beweisen, dass wir schon der Lage sind, gegen so einen Gegner bestehen zu können. Wir wollen mutig und frech spielen.»

Das Ziel in Leverkusen ist klar: Mit Offensiv-Fußball weiter an der eigenen Erfolgsgeschichte schreiben. «Wir wollen unbedingt was mitnehmen und ungeschlagen bleiben. Wo es einen Punkt gibt, gibt es auch drei», sagte Hasenhüttl.

Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz der beiden Stürmer Timo Werner (Magendarm) und Oliver Burke (Virus). «Bei Oliver kann es eng werden. Bei Timo müsste es wahrscheinlich klappen», sagte Hasenhüttl, der wegen der zahlreichen Länderspieleinsätze seiner Spieler nur eine kurze Vorbereitungszeit hat. «Freitagabend der Spieltermin ist etwas unglücklich.»

Dass unlängst Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wieder gegen RB Leipzig stichelte («Da wird Fußball gespielt, um eine Getränkedose zu performen»), konterte Hasenhüttl: «Ich verschwende keinen einzigen Gedanken daran, dass der Aufwand, den ich und wir hier betreiben, nur dazu dienen soll, eine Getränkedose zu vermarkten.» Er sehe vielmehr die Euphorie und Freude, «die wir den Menschen bereiten. Das ist für mich der allerwichtigste Antrieb. Man sollte uns schon die Chance geben, die Menschen mit unserer Art glücklich zu machen. Und das tun wir.»