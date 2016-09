Staatsanwaltschaft beantragt keinen Haftbefehl fÃ¼r Bombendroher

Staatsanwaltschaft beantragt keinen Haftbefehl für Bombendroher

Nach der Bedrohung von Fahrgästen in einem IC nach Berlin sieht die Staatsanwaltschaft überraschend von einem Haftantrag gegen den 41-Jährigen ab. Auch die vorläufige Festnahme wurde aufgehoben.

erschienen am 29.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Nach dem bedrohlichen Ausraster eines Fahrgastes in einem Zug in Leipzig beantragt die Staatsanwaltschaft Leipzig keinen Haftbefehl gegen den 41-Jährigen. Sie werde auch keinen Antrag auf Unterbringung in einer Klinik stellen, teilte die Polizei am Donnerstag in Leipzig mit. Die Staatsanwaltschaft habe es als erwiesen angesehen, dass der Mann nicht tatsächlich beabsichtigte, eine Explosion in dem Zug herbeizuführen. Es sei kein Sprengstoff gefunden worden.

Der Mann war am Mittwoch vorläufig festgenommen worden. Auch diese Anordnung wurde aufgehoben. Wie es nun weitergeht mit ihm, entscheidet das Amtsgericht Leipzig. Der Mann gilt als psychisch labil.

Der 41-Jährige war am Mittwoch in einem Zug nach Berlin ausgerastet und hatte gedroht, den Intercity in die Luft zu sprengen. Das Bahnpersonal stoppte daraufhin den Zug, der geräumt wurde. Rund 350 Fahrgäste waren betroffen. Nach mehr als vier Stunden gab der Mann auf - das Zugpersonal hatte ihn in einem Waggon eingeschlossen. Sprengstoff wurde nicht gefunden.

Da er aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung von einem Arzt als nicht vernehmungs- und gewahrsamsfähig eingeschätzt worden war, wurde er zur fachärztlichen Behandlung stationär eingewiesen. Unabhängig von der Staatsanwaltschaft könne nun das Amtsgericht Leipzig noch prüfen, ob der 41-Jährige dauerhaft in der Klinik bleiben muss. Das könne zum Beispiel zum eigenen Schutz der Fall sein.

Die Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat dauerten noch an, teilte die Polizei weiter mit.