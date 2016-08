Staatsarchiv verbessert Recherche Ã¼ber Internet

Staatsarchiv verbessert Recherche über Internet

erschienen am 31.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Mit einem neuen Internetauftritt hat das Sächsische Staatsarchiv in Dresden die Recherche in alten Dokumenten vom heimischen Computer aus vereinfacht. Mit dem Suchfeld auf der Startseite könne jetzt auf mehr als sechs Millionen Archivalien digital zugegriffen werden, teilten Staatsarchiv und Innenministerium am Mittwoch in Dresden mit. Zu 1,7 Millionen Urkunden, Karten und Akten aus der Zeit von 948 bis in die Gegenwart gebe es elektronisch Informationen für die weitere Recherche. In einigen Jahren sollen mindestens fünf Prozent des Archivguts, das entspricht etwa 37 Millionen elektronischen Bildkopien, über das Internet kostenfrei verfügbar sein, hieß es.