Staatsdienst droht Fachkräftemangel

erschienen am 12.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Dem Öffentlichen Dienst in Sachsen droht ein Fachkräftemangel. Grund dafür ist die demografische Entwicklung. In den kommenden zehn Jahren gehen etwa 600 000 Sachsen in Rente, aber nur 300 000 Menschen kommen auf dem Arbeitsmarkt dazu. Wenn die Zahl der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst aufrechterhalten werden soll, müsse jeder vierte von ihnen im Staatsdienst tätig sein, rechnete Finanzminister Georg Unland (CDU) am Montag in Dresden vor. Da habe er allerdings seine Zweifel. Die Politik müsse schon in naher Zukunft eine Antwort für dieses Problem finden. Mit dem Doppelhaushalt für 2017/ 2018 will Sachsen die Stellenzahl um knapp 2000 erhöhen.