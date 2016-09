Staatskanzleichef: Deutsche Einheit war fÃ¼r viele schwieriger Prozess

Staatskanzleichef: Deutsche Einheit war für viele schwieriger Prozess

erschienen am 29.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die deutsche Einheit ist Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) zufolge «für viele Menschen im Osten ein schmerzhafter und schwieriger Prozess» gewesen. «Viele verloren ihren Arbeitsplatz», sagte er bei einer Debatte zum Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag im Landtag in Dresden. Freundschaften und Ehen seien auseinander gebrochen.

Dennoch sei der Aufbau gelungen, so Jaeckel. Er wünsche sich, dass die Verurteilung von Gewalt und Extremismus zum Vermächtnis der friedlichen Revolution von 1989 hinzutrete.

Die Sprecherin für Erinnerungskultur der SPD-Fraktion, Hanka Kliese, sagte, sie freue sich, in einem Land zu leben, das Ja gesagt habe zur Menschlichkeit im Umgang mit der Flüchtlingsbewegung. Es stimme sie aber nachdenklich, wenn sie sich etwa wegen Angriffen auf ihr Bürgerbüro Sorgen um ihre Mitarbeiter machen müsse.

Die Aufbruchshoffnungen von 1989 seien «der Düsternis unserer krisengezeichneten Gegenwart gewichen», zitierte der Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, den Dresdner Schrifsteller Uwe Tellkamp («Der Turm»). Die soziale Sicherheit entscheide darüber, ob es künftig wirklich Freiheit und Einheit gebe.