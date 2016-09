Staatskapelle Dresden feiert 468. Geburtstag mit Konzert

erschienen am 15.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die Staatskapelle Dresden spielt sich selbst ein Geburtstagsständchen. Bei einem Sonderkonzert in der Semperoper wird am 22. September der 468. Gründungstag des Orchesters begangen. Nach einer Mitteilung vom Donnerstag steht Alessandro De Marchi am Pult. Der Italiener gilt als ausgesprochener Kenner Alter Musik. Zum Jubiläum wird er aber nicht nur zwei barocke Werke dirigieren. Mit einem Werk von Sofia Gubaidulina erklingt auch zeitgenössische Musik. Komplettiert wird das Programm mit der Orchestersuite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach und der «Missa Nr. 18» von Johann Gottlieb Naumann. Die Sächsische Staatskapelle Dresden - vormals Hofkapelle Dresden - ist eines der ältesten Orchester der Welt.