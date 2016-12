Staatstrojaner und V-Leute der Polizei?

In Sachsen beginnt Diskussion um Eingriffe in Grundrechte bei Terrorismusgefahr

Von Tino Moritz

erschienen am 23.12.2016



Dresden. Nach Bekanntwerden einer kritischen Bestandsaufnahme des Innenministeriums zur bisherigen Rechtslage bahnt sich eine längerfristige Auseinandersetzung um die Ausweitung polizeilicher Befugnisse in Sachsen an. In der internen Kabinettsvorlage, aus der die "Freie Presse" am Freitag erstmals zitiert hatte und deren Wortlaut offenbar selbst nicht allen Innenpolitikern der CDU/SPD-Koalition bekannt war, hatten die Ministeriumsexperten Alarm geschlagen und gewarnt, dass das Entdeckungsrisiko auch für islamistische Gefährder in Sachsen im Vergleich der Bundesländer "besonders gering" sei. Beispielsweise bei der verdeckten Datenerhebung zur Überwachung der Telekommunikation hinke Sachsen bislang "bundesweiten Standards" hinterher.

Im Papier, das Innenminister Markus Ulbig (CDU) seinen Kabinettskollegen noch vor dem Berliner Terroranschlag vorgelegt hatte, ist sogar von einer "Komfortzone" für "potenzielle Kriminelle" die Rede. Um das zu ändern, werden auch Eingriffe in Grundrechte vorgeschlagen - etwa durch den heimlichen Einsatz von "Staatstrojanern" zum Abfangen verschlüsselter Kommunikation von Verdächtigen. Ebenfalls der Gefahrenabwehr soll dem Papier zufolge der bisher untersagte Einsatz von V-Leuten durch die Polizei oder das Scannen von Autokennzeichen künftig auch durch stationäre Anlagen dienen.

Falls sich Ulbig und seine CDU diese Vorschläge zu eigen machen, dürften schwierige Diskussionen mit der SPD bevorstehen, die sich bisher nur zur Videoüberwachung von Brennpunkten bereit erklärte. Zum neuen Forderungskatalog wollte sich ihr innenpolitischer Sprecher im Landtag, Albrecht Pallas, am Freitag noch nicht äußern. Sein CDU-Kollege Christian Hartmann kündigte derweil für den Innenarbeitskreis der Unionsfraktion an, sich im Januar mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu befassen. Man werde "konkrete Maßnahmen vorschlagen, die wir auch klar gegenüber unserem Koalitionspartner vertreten werden". Für Hartmann ist klar, dass auch Sachsen die "Anti-Terror-Abwehr weiter verbessern" müsse. Linke-Innenpolitiker Enrico Stange forderte derweil, "besonnen" über politische Konsequenzen nachzudenken. Sowohl im Fall Berlin als auch beim Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr seien zunächst noch viele Fragen zu klären.

Dagegen warnte der Grüne Valentin Lippmann Ulbig davor, "unter dem Deckmantel der Terrorismusabwehr bisher zurecht nicht durchsetzbare Überwachungsmaßnahmen" einzuführen. Die Sicherheitsbehörden wirkten schon mit ihren bisherigen Befugnissen überfordert. Bevor sie über neue nachdächten, sollten sie ihre Kommunikation verbessern, um "tatsächlich blinde Flecken bei der Suche nach Terrorverdächtigen" zu vermeiden.