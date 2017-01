Stadion-Reiseführer in leichter Sprache für behinderte Fans

erschienen am 28.01.2017



Leipzig (dpa) - Behinderten Fußball-Fans soll der Stadionbesuch weiter erleichtert werden. Am Samstag stellten die Bundesliga-Stiftung und die Aktion Mensch den Reiseführer «Barrierefrei ins Stadion» in leichter Sprache vor. Dieser richtet sich an Fans mit geistiger sowie mit Seh-Behinderung und an blinde Fußball-Anhänger. Den Reiseführer gibt es für alle Spielorte der drei deutschen Profiligen.

«Der Profifußball, bzw. das Erlebnis Profifußball zu gucken, war noch nie so inklusiv wie jetzt», sagte Stefan Kiefer von der Bundesliga-Stiftung am Samstag bei einer Pressekonferenz vor der Partie von RB Leipzig gegen 1899 Hoffenheim. Der Reiseführer wurde 2006 als Broschüre zum ersten Mal von der Deutschen Fußball Liga veröffentlicht und 2013 auf Initiative der Bundesliga-Stiftung digitalisiert.