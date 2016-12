Stadt Halle verschiebt Ehrung Genschers auf 2017

erschienen am 21.12.2016



Halle/Leipzig (dpa) - Schule, Straße oder Bahnhofsvorplatz: Rund neun Monate nach dem Tod Hans-Dietrich Genschers ist man sich in dessen Heimatstadt Halle noch immer uneins bei der Frage, wie der frühere Außenministers geehrt werden soll. Halles Stadtrat hat das Thema zuletzt zur Beratung in den Kultur- und Bildungsausschuss verwiesen. Mit einer Entscheidung sei frühestens bei der nächsten Sitzung Ende Januar zu rechnen, sagte Stadtpressesprecher Drago Bock.

Bis dahin wird es in puncto Ehrung bei einem Linienbus mit gelbem Sitz bleiben. Der soll an Genschers liebstes Kleidungsstück, den gelben Pullunder, erinnern. Klar ist unterdessen, dass der Flughafen Leipzig-Halle nicht nach dem großen Liberalen umbenannt wird, wie es die FDP angeregt hatte. Es gebe keine entsprechenden Planungen, teilte ein Sprecher der Sächsischen Staatskanzlei mit.