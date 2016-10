Stadt Leipzig: Urteil zu Kita-Plätzen noch ohne Auswirkung

erschienen am 20.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur kommunalen Schadenersatzpflicht bei fehlenden Kita-Plätzen hat nach Ansicht der Stadt Leipzig derzeit noch keine Auswirkungen auf die Kommune. «Leider gibt es auch nach dem Urteil noch immer keine Rechtssicherheit für die Eltern oder die Städte und Gemeinden», sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Donnerstag.

Dies liege einerseits daran, dass die drei Fälle aus Leipzig an das Oberlandesgericht Dresden zur Neuentscheidung zurückverwiesen wurden. Zudem habe der BGH in seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass der Kommune eine Mitschuld an einem möglichen Mangel nachgewiesen werden müsse. Dies bedeute, dass jeder einzelne Fall geprüft werden müsse.

Der Vorwurf, die Stadt habe es schuldhaft versäumt, ausreichende Plätze in Kindertageseinrichtungen zu schaffen, greife nach Ansicht der Kommune im konkreten Fall nicht, sagte Hasberg weiter. Er verwies darauf, dass allein im kommenden Jahr 1000 Plätze neu entstünden. Auch in der Vergangenheit seien zahlreiche Plätze geschaffen worden.