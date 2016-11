Stange: Scham für Brandstifter und Populisten genügt nicht

erschienen am 25.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) hat sich gegen pauschale politische Anklagen in Form des Ausrufs «Schämt Euch!» verwahrt. «Wer Scham derart als Vorwurf zuspitzt, argumentiert meist vom Standpunkt der Selbstüberhöhung, der unangreifbaren moralischen Überlegenheit aus», sagte sie nach Angaben ihres Ministeriums am Freitagabend bei der Eröffnung der Ausstellung «Scham. 100 Gründe rot zu werden» im Deutschen Hygiene-Museum Dresden. «Das ist zwar bequem, aber unproduktiv, da der Streit in der Sache behindert oder sogar unmöglich gemacht wird, wenn Fakten und Argumente nicht mehr zählen.»

Das Gefühl sei wichtig, weil es zum Tun motiviere. «Denn es genügt nicht, sich für Brandstifter, Gewalttätige und Populisten zu schämen», erklärte Stange. «Die zivilisierte Mehrheit muss sich ihnen entgegenstellen und darf schon gar nicht wegsehen, wenn die menschliche Würde und wenn Gesetze verletzt werden», mahnte sie angesichts des Klimas der Ausgrenzung und Gewaltbereitschaft auch in Sachsen. In der politischen Auseinandersetzung seien grundlegende Ideen und Prinzipien wie Respekt, Toleranz, Anstand, Gleichheit zu verständigen.