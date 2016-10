Stanislaw Tillich gebraucht das "F-Wort"

Die Kritik an Sachsen im Fall al-Bakr hielt gestern unvermindert an. Nun hat der Ministerpräsident zum Äußersten gegriffen.

Von Uwe Kuhr (mit dpa)

erschienen am 15.10.2016



Berlin/Dresden. Berlin/Dresden. Es war ein eher bitterer Abschied von einem geliebten Posten. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), der für ein Jahr Präsident des Bundesrats war, zog gestern in Berlin Bilanz seiner Amtszeit. "Sein" Freistaat hatte ihn in der Zeit seit dem 1. November 2015 mehrfach in Erklärungsnot gebracht. So exemplarisch die fremdenfeindlichen Vorfälle à la Bautzen, die Hasstiraden von Wutbürgern zum "Tag der Deutschen Einheit" in Dresden und nun die Pannenserie um den vermeintlichen Selbstmordattentäter Dschabir al-Bakr, der sich Mittwochabend im Justizgewahrsam das Leben hatte nehmen können.

Nach dem auch gestern anhaltenden Hagel an Kritik von Kanzlerin Angela Merkel bis zum Koalitionspartner SPD im eigenen Land zum Krisenmanagement im aktuellen Fall nahm Tillich endlich das im politischen Sachsen als vulgär geltende "F-Wort" in den Mund: Er sprach von "Fehlern". Am Vortag klang es im Fall al-Bakr, der durch seinen Suizid sein Wissen über Hintermänner und Anschlagsziele mit ins Grab nahm, noch nach simplem Pech. Shit happens, gewissermaßen. Man habe doch Dienst nach Vorschrift und damit eigentlich alles richtig gemacht, meinten die zuständigen Verantwortlichen.

"Der Umgang mit dem des Terrorismus bezichtigten Häftling ist nicht in dem Maße erfolgt, wie es notwendig gewesen ist", bekannte Tillich in Berlin. Im Bundesrat sagte er: "Der Suizid hätte verhindert werden müssen, in jedem Fall." Es hätten "andere Maßstäbe bei uns in der Justiz angelegt werden müssen". Unterdessen bestätigte die Obduktion zur Todesursache, dass sich der 22-jährige al-Bakr selbst erhängt hat - zwei Tage nach seiner Festnahme.

Tillich zeigte sich offen für eine von den Grünen und den Linken geforderte unabhängige Untersuchungskommission zu den Ereignissen um die Verhaftung und den Suizid des Syrers. Es sei zu prüfen, "ob Gesetze und Vorschriften angepasst werden müssen". Eine Ablösung seines Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) lehnte er aber ab. Auch Gemkow selbst sagte, dass er sich nicht aus der Verantwortung stehlen wolle. Er gab aber zu: "Heute würden wir einiges anders machen."

Nach unbestätigten Informationen sei al-Bakr in Deutschland durch einen Berliner Imam zum radikalen Islam gekommen. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf einen Bruder des Syrers. Im September 2015 habe sich der junge Mann in Syrien der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) angeschlossen. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hatte al-Bakr einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant.

Linken-Chefin Katja Kipping warf der sächsischen Regierung völliges Versagen vor. Sie habe "richtig, richtig Mist gebaut und ist eine Gefahr für die Sicherheit in diesem gesamten Land". Landesparteichef Rico Gebhardt kündigte an, alle parlamentarischen Mittel zu nutzen, um das Geschehene aufzuarbeiten. "Die übliche CDU-Strategie, alles kleinzureden, darf nicht aufgehen."

Neben den Linken fordern auch die Grünen in Sachsen eine unabhängige Untersuchungskommission auf Landesebene. Wie Katja Meier, rechtspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, sagte, wurde gestern ein entsprechender Antrag eingereicht. Das Gremium solle mindestens aus drei Mitgliedern bestehen und einschlägige Erfahrungen mit Justiz und Polizei haben. Eine vergleichbare Kommission hat es 2012 in Sachsen gegeben, als im Zuge der Ermittlungen zum "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) erhebliche Pannen beim Landesverfassungsschutz auftraten. Geleitet wurde sie von der ehemaligen Generalbundesanwältin Monika Harms.

Die Gewerkschaften der Strafvollzugsbediensteten und der Polizei verlangten in Presseberichten erweiterte rechtliche Befugnisse, um beispielsweise Häftlinge per Video zu überwachen. Das ist in Sachsen bisher nicht gestattet.

Nach Angaben der Landesregierung auf Anfragen im Landtag wird deutlich, dass der Strafvollzug im Freistaat große Personalprobleme hat. Der Mangel an Aufsichtspersonal gilt als ein Grund für die nicht ausreichende Beobachtung von Dschabir al-Bakr in der Leipziger Justizanstalt, wie deren Leiter Rolf Jacob andeutete. Bis zur Jahresmitte häufte der Justizvollzug über 75.000 Überstunden an. Die stete Mehrbelastung hat wohl daran Anteil, dass die Krankheitstage pro Beamter von 23 Tagen (2005) auf den sehr hohen Wert von 36 Tagen im vergangenen Jahr angestiegen sind.