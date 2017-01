Starker Schneefall in Sachsen: Straßen wegen Unfällen und Verwehungen gesperrt

erschienen am 04.01.2017



Chemnitz/Leipzig. Starker Schneefall sorgt seit Dienstagabend für Behinderungen auf Sachsens Straßen. Zahlreiche Straßen mussten wegen Unfällen, liegengebliebener Laster oder Schneeverwehungen gesperrt werden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Vormittag mitteilte, ist die B101 zwischen Freiberg und Siebenlehn beziehungsweise nach Brand-Erbisdorf wegen querstehender Lkw nicht befahrbar. Die S34 ist zwischen Marbach und Roßwein durch Schneeverwehungen kaum noch befahrbar.

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochfrüh, 7 Uhr, registrierte die Polizeidirektion Chemnitz insgesamt 45 Verkehrsunfälle, ein Großteil den Angaben zufolge witterungsbedingt. Es blieb größtenteils bei Blechschäden.

Auf der A4 Richtung Chemnitz kam gegen 6.20 Uhr ungefähr einen Kilometer nach der Anschlussstelle Berbersdorf ein Sattelzug von der Fahrbahn ab und der Sattelauflieger kippte um. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Die rechte und mittlere Fahrspur mussten zwischen Siebenlehn und Hainichen gesperrt werden.

Zu Behinderungen kam es auch auf der B101 in Kleinwaltersdorf sowie auf der B173 zwischen Mohorn und Hetzdorf und zwischen Kesselsdorf und Grumbach. Zwischen Flöha und Falkenau landete ein Auto im Graben. Auch die S201 war zwischen dem Abzweig nach Seifersbach und Mittweida in beiden Richtungen nicht passierbar, ebenso die S282A in Zwickau zwischen Bahnhofstraße und Schönfels. eitweise gesperrt werden mussten nach Polizeiangaben auch die B169 zwischen B175 und Abzweig Littdorf, die B175 zwischen Hartha und Döbeln, die S36 zwischen Leisnig und Waldheim, die B95 am Harthauer Berg und der Chemnitzer Südring ab Helbersdorfer Straße in Richtung Neefestraße. Für Lkw besteht auf der B 95, Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf Schneekettenpflicht.

Laut Deutschem Wetterdienst sinkt die Schneefallgrenze am Mittwochvormittag von anfangs 300 Metern bis in tiefe Lagen. Im oberen Bergland sind bis zum Abend ca. 30 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, wobei es in Verbindung mit dem böigen Wind zu starken Schneeverwehungen kommt. Es muss mit Sturmböen um 75 km/h gerechnet werden. Auf dem Fichtelberg rechnen die Wetterexperten mit Orkanböen bis 135 km/h. Insbesondere im Stau des Berglandes kann es noch längere Zeit schneien, sodass dort noch einmal weitere fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Nachts gehen die Temperaturen verbreitet in den Bereich leichten Frostes bis -4 Grad zurück. Gebietsweise muss dann mit Glätte gerechnet werden. (fp)