Start der 7-Seen-Wanderung durchs Leipziger Neuseenland

erschienen am 05.05.2017



Markkleeberg (dpa) - Die alljährliche 7-Seen-Wanderung ist am Freitag in Markkleeberg bei Leipzig mit den Startschüssen für die ersten Touren eröffnet worden. Bis zum Sonntag sind die Wanderfreunde auf 28 verschiedenen Strecken im Südraum Leipzig unterwegs. Wie der Veranstalterverein mitteilte, hatten sich vorab 6180 Teilnehmer angemeldet - ein Rekord. Spontane Anmeldung für diverse Strecken waren zudem auch noch möglich.

Die kürzeste Strecke umfasste mit 5 Kilometern die «Maikäfertour» für die kleinsten Teilnehmer. Auf die Langstreckenwanderer warteten die 100 Kilometer lange «Dreiländer-Tour» sowie die 107 Kilometer lange Strecke «Neuseenland XXL». Die 7-Seen-Wanderung wird seit 2004 veranstaltet.