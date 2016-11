Statistik: Nettoeinkommen im Freistaat bei 1168 Euro

erschienen am 29.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Die meisten Sachsen verfügen im Monat über ein Nettoeinkommen zwischen 1100 und 1300 Euro pro Monat. Das geht aus dem am Dienstag in Dresden vorgestellten Statistischen Jahrbuch hervor. Demnach lag das Einkommen von gut 500 000 Menschen im Vorjahr in dieser Größenordnung, bei etwa 490 000 Männern und Frauen waren es zwischen 900 und 1100 Euro pro Monat. Das mittlere Nettoeinkommen liegt den Angaben zufolge im Freistaat bei 1168 Euro. Eingerechnet sind neben Lohn und Gehalt auch Leistungen wie Rente oder Kindergeld. 44 Prozent der Sachsen bezogen 2015 ihren Lebensunterhalt aus Erwerbstätigkeit, erklärte der Präsident des Statistischen Landesamtes, Burkhard Müller.