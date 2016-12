Stefanie Kloß soll zur Bundespräsidenten-Wahl

erschienen am 10.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Stefanie Kloß, Sängerin der Band Silbermond («Himmel Auf»), soll für die sächsische SPD an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen. Nach einem Beschluss der Landtagsfraktion ist die 32 Jahre alte Musikerin aus Bautzen eine von fünf Nominierten für die Bundesversammlung am 12. Februar kommenden Jahres, bei der der Nachfolger von Joachim Gauck gewählt wird. Wie die Fraktion auf ihrer Internetseite mitteilte, werden die Wahlleute aus Sachsen am Dienstag vom Landtag gewählt.

Neben Kloß hat die SPD Wirtschaftsminister Martin Dulig, den Fraktionsvorsitzenden Dirk Panter, die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und die gebürtige Afghanin Bahra Niazmand vorgeschlagen. Sängerin Kloß steht an Nummer zwei der Liste hinter Dulig.

«Die Gelegenheit, als Bürgerin dieser Republik im Zusammenhang mit der Besetzung des höchsten Amtes am demokratischen Prozess mitwirken zu dürfen, empfinde ich als Ehre», wird die 32-Jährige auf der Seite der SPD-Fraktion zitiert. Gemeinsam mit ihrer Band Silbermond engagiert sie sich gegen Rechts unter anderem mit einem Auftritt bei «Bautzen ist bunt» oder bei «Laut gegen Nazis» und «Rock gegen Rechts».