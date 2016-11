Steinhaus: von der Kinderbewahranstalt zum Jugendclub

Bautzen (dpa/sn) - Das Bautzener Steinhaus gilt als der älteste Jugendclub der DDR. Doch die Ursprünge des heutigen soziokulturellen Zentrums reichen bis 1887 als Kinderbewahranstalt zurück. Anlässlich des 130-jährigen Bestehens im nächsten Jahr wird die Geschichte der Einrichtung erforscht. «Spannend ist, dass sich die nächste Hausherren-Generation immer komplett von ihren Vorgängern distanziert hat», sagt Geschäftsführer Torsten Wiegel. Am 17. März 1946 hatte der Bürgermeister den Treffpunkt mit den Worten eröffnet, dass nun das erste Jugendclubhaus der Sowjetischen Besatzungszone an die Freie Deutsche Jugend übergeben werde. An dem Mythos gibt es aber Zweifel.