Steinwürfe auf Züge führen zu Engpässen für Passagiere

erschienen am 21.04.2017



Leipzig (dpa/sn) - Nach Steinwürfen auf einen Zug der Mitteldeutschen Regiobahn stehen die betroffenen Wagen derzeit nicht mehr zur Verfügung. «Der durch die Vandalismus-Schäden außerplanmäßige Ausfall der zwei Talent-Triebwagen wird bis in die nächste Woche zu Kapazitätseinschränkungen im Platzangebot der Linie RB 110 führen», teilte das Unternehmen Trans Dev Regio Ost am Freitag in Leipzig mit. Auch auf andere Verbindungen könne es Auswirkungen geben.

Auf der Regionalbahnlinie 110 Richtung Döbeln waren am Mittwoch Steine gegen die beiden Wagen geworfen worden. Dabei wurden zwei Seitenscheiben so stark beschädigt, dass die Wagen sofort aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Das Unternehmen arbeitet den Angaben zufolge mit Hochdruck an der Reparatur der aus Spezialglas gefertigten Scheiben.